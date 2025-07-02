В Приморье частично рухнул мост через реку Малиновка
В Дальнереченском округе Приморья частично обрушился мост через реку Малиновка, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Переправа расположена на третьем километре автодороги Ракитное — Марьевка.
«На данный период времени проезд есть по одной полосе движения», — уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что на мосту установят металлические пролеты среднего автодорожного разборного моста (САРМ), чтобы восстановить проезд для машин.
Всего в регионе на 2025 год закупили 11 комплектов САРМ, механизмы позволяют сделать либо однопролетный, либо многопролетный мост длиной от 12 м.
В конце мая в Амурской области на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора в Зейском округе частично рухнул мост. Обрушение случилось из-за проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства без соответствующего разрешения. На месте происшествия временно ограничивали движение машин.
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