Сервисы назвали самые популярные у самокатчиков улицы Москвы

Тверская улица в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Улица Тверская вошла в число самых популярных среди пользователей кикшеринга в 2025 году. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы сервисов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go». Тверская входит в топы популярности среди пользователей всех трех сервисов.

В остальном популярностью пользуются «крупные транспортные артерии, связывающие густонаселенные районы, бизнес-центры, станции метро и проходящие параллельно линиям общественного транспорта», рассказали в Whoosh.

«Среди самых популярных улиц для поездок на электросамокатах в Москве: ул. Стромынка, Тверская, Бутырская, Новый Арбат, Красная Пресня, Миклухо-Маклая, Декабристов, Широкая, проспект Мира, Хорошевское шоссе, Зеленый проспект. А также Комсомольский проспект в Люберцах, ул. Борисовка и Новомытищинский проспект в Мытищах, Носовихинское шоссе и Юбилейный проспект в Реутове», — пояснили агентству в пресс-службе Whoosh.

В сервисе отметили, что почти в 90% случаев электросамокаты арендуют не для прогулок, а как общественный транспорт: «Мы видим, что чаще всего горожане едут по улицам, соединяющим крупные районы и кварталы, метро и спальные районы или бизнес-центры». Whoosh анализировал данные о поездках с 1 января по 23 июня 2025 года.

В «МТС Юрент» рассказали, что из окраинных улиц у пользователей электросамокатов популярны Митинская, Профсоюзная, Кантемировская, Флотская, Свободы, Гризодубовой, Южнобутовская, Шереметьевская, Александры Монаховой. Кроме того, много пользователей арендуют самокаты для поездок по Тверскому бульвару, бульварам Дмитрия Донского и Черноморскому, по Москворецкой и Фрунзенской набережным, Ленинскому проспекту, проспекту Андропова и Бунинской аллее.

А в «Яндекс Go» назвали самые популярные у самокатчиков районы: это Басманный, Таганский, Тверской, Пресненский, Арбат и Хамовники. «Кроме того, высокий спрос фиксируется и в спальных районах: Коньково, Марьино, Люблино, Кузьминки, Ясенево, Тропарево-Никулино, Донской и Даниловский», — отметили в сервисе. Наконец, много самокатов в районах с крупными транспортными узлами — это Аэропорт, Беговой, Савеловский и Хорошевский.

«По данным «Яндекс Go», более 80% поездок проходят по транспортному, а не развлекательному сценарию. Самокаты чаще всего используют, чтобы проехать «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком. Так, кикшеринг не только организует городскую связность, но и экономит время на дорогу: в среднем на 30% по сравнению с общественным транспортом и на 60% — с пешими маршрутами», — заключили в пресс-службе сервиса.