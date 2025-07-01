В более чем 500 т «молочки» и воды для школ нашли признаки фальсификата

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Честный знак» выявил более чем 500 т молочных продуктов и бутилированной воды с признаками фальсификата при госзакупках в школы и больницы страны. Пресс-релиз организации поступил в распоряжение РБК.

Фальсифицированную продукцию обнаружили во время проведения федерального эксперимента по предотвращению поставок небезопасных продуктов в социальные учреждения. Пилотный проект проходит с 1 декабря 2024 года. Пока система маркировки сосредоточена на молочных продуктах и воде, но в дальнейшем список планируют расширить.

«Система маркировки уже выявила 506 т потенциально небезопасной молочной продукции и воды, которая поступала в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больницы с начала года», — говорится в пресс-релизе.

506 т составляют 6,5% от общего количества поставок данных товаров. Всего в пилотном проекте принимают участие 1,5 тыс. школ, детских садов, больниц и других структур в семи субъектах.

В документе также представили, сколько всего социальных учреждений принимали участие в эксперименте и сколько всего небезопасной продукции выявили в зависимости от региона. В топ по нарушениям вошли:

Краснодарский край — 375 т (1384 учреждения);

Новосибирская область — 37 т (13 учреждений);

Санкт-Петербург — 32 т (26 учреждений);

Ставропольский край — 14 т (15 учреждений);

Московская область — 45 т (два учреждения);

Пермский край — 942 кг (68 учреждений);

Хабаровский край— 622 кг (десять учреждений).

Информацию о нарушениях направили в подразделения Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также получателям данной продукции.

Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий проверяет продукцию по нескольким критериям: срок годности, недействительные документы, аннулированные ветеринарно-сопроводительные документы, запрет на продажу со стороны госорганов.

Когда эксперимент завершится, оператор планирует подготовить предложения по изменению нормативно-правовых актов, чтобы не допустить оплату товаров с нарушениями.

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров. Она призвана защищать потребителей от подделок. «Честный знак» на товарах представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код — DataMatrix, несущий в себе информацию о конкретном продукте.