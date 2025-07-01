В Москве осудили нелегального продавца бриллиантов через интернет
Силовики в Москве раскрыли схему нелегальной торговли драгоценными камнями через интернет, ее организатор осужден, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Осужденный Сэм Гершон с сообщниками организовали нелегальную деятельность под вывеской ювелирного салона на улице Брянская, где хранили и продавали камни через интернет.
Силовики, обнаружив это, провели обыск. В помещении они нашли 328 природных драгоценных камней: 84 бриллианта, 127 изумрудов, шесть рубинов и 111 сапфиров на общую сумму свыше 6,5 млн руб.
Суд признал Гершона виновным по статье о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса. Его приговорили к шести годам колонии общего режима и назначили штраф 500 тыс. руб.
В начале июня в Москве задержали торговцев поддельными золотыми слитками. По предварительной версии, мошенники вместе с сообщниками обманули инвесторов, предложив тем купить якобы драгоценные металлы с последующей перепродажей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Так, злоумышленники убедили своих жертв в том, что покупка слитков выгодна, а товар высокого качества. Хотя на самом деле золото было поддельным. После этого задержанные заключили с потерпевшими договоры на покупку, предварительно изготовив поддельные слитки и фальшивые документы, якобы подтверждающие подлинность товара.
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