В Москве осудили нелегального продавца бриллиантов через интернет

Фото: Moscowproc / Telegram

Силовики в Москве раскрыли схему нелегальной торговли драгоценными камнями через интернет, ее организатор осужден, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Осужденный Сэм Гершон с сообщниками организовали нелегальную деятельность под вывеской ювелирного салона на улице Брянская, где хранили и продавали камни через интернет.

Силовики, обнаружив это, провели обыск. В помещении они нашли 328 природных драгоценных камней: 84 бриллианта, 127 изумрудов, шесть рубинов и 111 сапфиров на общую сумму свыше 6,5 млн руб.

Суд признал Гершона виновным по статье о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса. Его приговорили к шести годам колонии общего режима и назначили штраф 500 тыс. руб.

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