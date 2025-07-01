«Суперсервис» реновации с начала года использовали 20 тыс. москвичей

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

С начала 2025 года почти 20 тыс. москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» на сайте столичной мэрии. Он содержит комплекс услуг, уведомлений и инструкций и призван помочь новоселам получать всю нужную информацию в режиме «одного окна». Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Внутри этого «суперсервиса» содержится шесть услуг: от записи на просмотр квартиры и приема у нотариуса до помощи грузчиков с перевозкой вещей. По словам Овчинского, последняя услуга — наиболее популярная, за прошедшие полгода ею воспользовались почти 5 тыс. семей. Треть из них проживают в Восточном административном округе (ВАО).

«Суперсервис обеспечивает полный цикл сопровождения горожан — от подачи заявления до оформления документов и организации переезда. Это существенно упрощает процедуры для москвичей и повышает эффективность реализации программы реновации», — рассказал Овчинский.

Сервис «Переезд по программе реновации» работает уже пять лет и за это время помог десяткам тысяч москвичей не просто организовать переезд, но получать всю необходимую информацию на каждом этапе переселения: когда требуется подписать то или иное заявление, договор и так далее.

Ранее в конце июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2025 года в рамках программы реновации в Москве возвели 20 новых ЖК; за это же время в новое жилье переехали 18 тыс. москвичей.