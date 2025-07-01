Началось ежегодное голосование за лучший строительный проект Москвы
С 1 июля открылось онлайн-голосование за лучший реализованный строительный проект 2024 года. Об этом рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и глава департамента градостроительной политики, выступающего организатором конкурса. Москвичи могут выбрать лучший, по их мнению, проект в одной из номинаций на платформе «Активный гражданин».
В этом году московский конкурс на лучший реализованный проект в области строительства проходит уже 26-й раз. «Уже четверть века он задает высочайшие стандарты в строительной отрасли. Но сегодня как никогда важно их соответствие ожиданиям самих жителей, — подчеркнул Овчинский. — Поэтому мы приглашаем каждого москвича принять участие в голосовании: ваш выбор поможет определить народные ориентиры для дальнейшего развития столицы».
Конкурс проводится в 11 номинациях, которые охватывают всю сферу градостроительства. Это объекты образовательной, спортивной и транспортной инфраструктуры, итоги реставрационных работ, жилые дома по программе реновации, проекты благоустройства и многое другое. Всего на суд москвичей представлено около 40 проектов, реализованных в прошлом году. «Миллионы горожан смогут оценить, какие строительные проекты действительно делают наш город комфортнее, современнее и красивее», — добавил Овчинский.
Голосование продлится до 3 августа и станет важным дополнением к оценкам экспертной комиссии. После этого в течение нескольких дней будут объявлены победители. Церемонию награждения по традиции проведут в преддверие Дня строителя, который в этом году приходится на 10 августа.
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