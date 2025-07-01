Путин поручил стимулировать трудоустройство инвалидов

Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов, сообщает официальный сайт Кремля.

Перечень поручений был утвержден по итогам встречи президента с членами общественной организации «Деловая Россия» 13 мая.

Так, Путин поручил проанализировать работу центров занятости и работодателей по поддержке людей с инвалидностью при трудоустройстве и адаптации на новом месте. Кроме того, должны быть представлены предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе по их закреплению на рабочих местах.

Также президент предложил рассмотреть вопрос о сохранении для инвалидов, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги, права на такое обеспечение при их трудоустройстве.Помимо этого, Путин поручил принять дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов.

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Срок исполнения — 1 сентября 2025 года.



Среди других поручений президента — подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами России и обеспечить оптимизацию сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия народов России.



Также Путин поручил проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

По данным правительства на 2023 год, численность инвалидов в трудоспособном возрасте в России составляет 4,2 млн человек, из них 60% — мужчины, 40% — женщины. Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет 1,2 млн человек, уровень их занятости — 27,5%. В составе занятых инвалидов преобладают работники старше 45 лет и предпенсионеры (более 60%).