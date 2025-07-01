В Петербурге муж зарезал супругу на глазах у сына
В Колпино в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве жены. Пьяный мужчина зарезал супругу на глазах у малолетнего сына, сообщила пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 30 июня в одной из квартир на улице Севастьянова в Колпино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее 14 раз ударил ножом по голове супругу. После он положил ее тело в ящик дивана.
«Свидетелем произошедшего стал их малолетний сын», — говорится в сообщении управления СК по Санкт-Петербургу.
Петербуржца задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по статье — до 15 лет колонии. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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