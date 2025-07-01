 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге муж зарезал супругу на глазах у сына

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Колпино в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве жены. Пьяный мужчина зарезал супругу на глазах у малолетнего сына, сообщила пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 30 июня в одной из квартир на улице Севастьянова в Колпино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее 14 раз ударил ножом по голове супругу. После он положил ее тело в ящик дивана.

«Свидетелем произошедшего стал их малолетний сын», — говорится в сообщении управления СК по Санкт-Петербургу.

Петербуржца задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по статье — до 15 лет колонии. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

СК возбудил дело по факту убийства женщины мужем-турком в Казани
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
муж жена убийство Санкт-Петербург
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
В Екатеринбурге арестовали еще одного фигуранта дела об убийствах Политика, 13:10
В Екатеринбурге суд арестовал шестого фигуранта дела о заказных убийствах Общество, 13:09
Началось ежегодное голосование за лучший строительный проект Москвы Город, 13:04
Путин поручил стимулировать трудоустройство инвалидов Общество, 13:03
«Балтийский лизинг» объявил победителей юбилейной премии «Дело года» РБК Компании, 13:00
Президент Киргизии 2 июля посетит Москву с рабочим визитом Политика, 12:57
Минюст США обвинил «фрилансеров» из КНДР в краже $1 млн в криптовалюте Крипто, 12:57
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Дуров ответил Снуп Доггу на слова, что нужно «сбавить обороты» с детьми Бизнес, 12:56
В «Цифра брокер» назвали топ-5 инструментов на июль Инвестиции, 12:50
Не только Lada Azimut. Главные автоновинки лета, модели и цены Авто, 12:49
Минобороны отчиталось об уничтожении трех британских ракет Storm Shadow Политика, 12:46
17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним Политика, 12:40
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 12:35
«Мираторг» ответил Азербайджану на уничтожение партии луковых колец Общество, 12:34