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ФСБ рассекретила данные об украинских националистах на фронте в 1941 году

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретило материалы о подрывной деятельности членов Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена) в частях Красной армии на Ленинградском фронте в начале Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы управления, в конце 1941 года в одном из дорожно-эксплуатационных полков удалось выявить ячейку ОУН со связями с немецкой разведкой.

«Особым отделом НКВД Ленинградского фронта в ноябре-декабре 1941 года в 8-м дорожно-эксплуатационном полку была вскрыта и ликвидирована изменническая группа, созданная членами ОУН. По делу было арестовано 13 человек», — приводит фрагмент документа агентство.

Согласно рассекреченному сообщению, которое начальник отдела НКВД Павел Куприн послал своему коллеге из управления по Ленобласти Петру Кубаткину, 12 арестованных были из Тарнопольской области, один — из Станиславской (Ивано-Франковской). После призыва в армию они провели в подразделениях «пораженческую агитацию» по заданию «сельских организаторов» ОУН.

На допросе один из задержанных Михаил Гаврис рассказал, что после призыва в ноябре 1940 года сразу обратился к местному руководителю ОУН Кобылянскому и получил задание организовать группы красноармейцев-западников для перехода на сторону немцев с оружием. Кобылянский ссылался на «руководителя украинских националистов полковника Мельника» в Берлине и сообщал, что летом 1941 года Германия будет воевать с СССР.

В документе отмечается, что оуновцы занимались также шпионажем. Так, арестованный Роман Блаженко сообщил, что руководитель «сельской ОУН» Браток требовал сведения об условиях службы — питание, одежда, дисциплина, вооружение — и получал их через шифрованные письма, которые Блаженко посылал Братку. Аналогичным способом Гаврис передавал разведданные руководству ОУН.

Все арестованные признали вину. По совокупности преступлений военный трибунал приговорил 11 человек к расстрелу.

Архив о деятельности ОУН в Крыму во время ВОВ

В апреле 2024 года ФСБ к 81-летию создания органов военной контрразведки Смерш также опубликовала ряд рассекреченных архивных документов. В их числе был доклад заместителя начальника разведки Николая Селивановского руководителям Госкомитета обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову 1944 года. Из документа следует, что Смерш сорвал вооруженный мятеж группы националистов, которые специально проникли в Красную армию.

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Теги
Полина Дуганова
ФСБ секретные документы контрразведка ОУН Великая Отечественная война
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