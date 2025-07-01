 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Ангарский маньяк» предстанет перед судом за еще одно убийство

«Ангарский маньяк» Попков предстанет перед судом за убийство женщины в 2011-м
Михаил Попков во время следственного эксперимента&nbsp;
Михаил Попков во время следственного эксперимента  (Фото: СК России по Иркутской области)

«Ангарский маньяк» Михаил Попков предстанет перед судом за еще одно убийство, совершенное в 2011 году. Как сообщает управление СК по Иркутской области, он написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления.

По версии следствия, в мае 2011 года Попков в парке за ДК «Современник» города Ангарска встретил 36-летнюю женщину, нарочно вступил с ней в конфликт, избил, а затем нанес множественные удары по голове топором. Тело погибшей он перенес в нежилое строение и поджег. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В апреле текущего года на месте преступления с обвиняемым проведены необходимые следственные действия. Попков признал вину и дал показания по существу содеянного», — сказано в сообщении СК.

«Ангарскому маньяку» предъявили новое обвинение в убийстве женщины
Общество

Попков совершил многочисленные преступления на территории Иркутской области с 1992 по 2010 год. Части тел убитых им женщин в возрасте от 16 до 40 лет находили в лесах и у дорог.

Преступника задержали в 2012 году во Владивостоке. Он получил два пожизненных срока: первый — за убийство 22 женщин и покушение на убийство, второй — за 59 новых эпизодов убийств и изнасилований, а также за убийство коллеги-милиционера в 1999 году. До 1999-го Попков служил в МВД, затем работал в частной охране.

В июне 2021 года «ангарскому маньяку» добавили девять лет восемь месяцев за два убийства в 1995-м, о которых он сообщил следствию. А в ноябре 2023-го Попков получил еще десять лет за три убийства, совершенных с 1997 по 2003 год.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Михаил Попков ангарский маньяк Иркутская область убийство расследование Следственный комитет
Материалы по теме
«Битцевскому маньяку» отказали в переводе в колонию ближе к Москве
Общество
«Ангарский маньяк» Попков признался в убийстве еще одной женщины
Общество
«Битцевский маньяк» заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Предпринимательство в Москве: в какой помощи нуждается бизнес Тренды, 11:37
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 11:34
В лагере на Кубани трое подростков изнасиловали малолетнего бутылкой Общество, 11:32
В 2025 году в России появился новый вид вклада. Как он работает Инвестиции, 11:30
Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили в Азербайджане Политика, 11:25
От идеи до экспорта: 6 шагов развития бизнеса в Москве Отрасли, 11:23
Бречалов сообщил о погибших в результате украинской атаки на Ижевск Политика, 11:23
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
FATF сообщила о рисках отношений России с КНДР. Затронет ли это бизнесПодписка на РБК, 11:20
ФСБ рассекретила данные об украинских националистах на фронте в 1941 году Общество, 11:19
Не только из квартиры или из офиса: где предпочитают работать россияне Недвижимость, 11:19
Россияне за день подписали новые контракты в НХЛ на сумму в $114 млн Спорт, 11:18
По заводу в год: как устроено промышленное строительство в России Отрасли, 11:18
Как Circle стала эмитентом второго по величине стейблкоинаПодписка на РБК, 11:17
Как развивается рынок промышленной автоматизации Отрасли, 11:15