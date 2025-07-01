«Ангарский маньяк» предстанет перед судом за еще одно убийство

Михаил Попков во время следственного эксперимента (Фото: СК России по Иркутской области)

«Ангарский маньяк» Михаил Попков предстанет перед судом за еще одно убийство, совершенное в 2011 году. Как сообщает управление СК по Иркутской области, он написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления.

По версии следствия, в мае 2011 года Попков в парке за ДК «Современник» города Ангарска встретил 36-летнюю женщину, нарочно вступил с ней в конфликт, избил, а затем нанес множественные удары по голове топором. Тело погибшей он перенес в нежилое строение и поджег. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В апреле текущего года на месте преступления с обвиняемым проведены необходимые следственные действия. Попков признал вину и дал показания по существу содеянного», — сказано в сообщении СК.

Попков совершил многочисленные преступления на территории Иркутской области с 1992 по 2010 год. Части тел убитых им женщин в возрасте от 16 до 40 лет находили в лесах и у дорог.

Преступника задержали в 2012 году во Владивостоке. Он получил два пожизненных срока: первый — за убийство 22 женщин и покушение на убийство, второй — за 59 новых эпизодов убийств и изнасилований, а также за убийство коллеги-милиционера в 1999 году. До 1999-го Попков служил в МВД, затем работал в частной охране.

В июне 2021 года «ангарскому маньяку» добавили девять лет восемь месяцев за два убийства в 1995-м, о которых он сообщил следствию. А в ноябре 2023-го Попков получил еще десять лет за три убийства, совершенных с 1997 по 2003 год.