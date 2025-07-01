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ЧЭМК введет четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) решил перевести персонал на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября в рамках антикризисной программы, сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.

«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса <...> ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений (дневной график работы) переводится на неполную рабочую неделю (четыре дня в неделю) до конца 2025 года», — говорится в сообщении.

На ЧЭМК начали остановку загрязнявшего Челябинск производства
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / TACC

Изменения затронут 1,2 тыс. человек. В компании подчеркнули, что никаких сокращений персонала не планируется.

В случае улучшения ситуации на рынке антикризисные меры пересмотрят.

ЧЭМК был основан в 1929 году и стал одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. Завод выпускает более 120 наименований ферросплавов и лигатур, а также свыше 40 изделий электродного производства. По итогам 2021 года ЧЭМК вошел в рейтинг Forbes крупнейших компаний России с выручкой 49 млрд руб. Предприятие заняло 199-ю из 200 строчек.

В феврале прошлого года Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры решил арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежат АО «Компания «Эталон» (материнская компания промышленной группы ЧЭМК). Генпрокуратуры указала, что в 1990-х эти промышленные объекты были приватизированы с нарушениями. Активы ЧЭМК передали в собственность государства в феврале 2024 года.

Весной на ЧЭМК началась плановая остановка электродного производства. Губернатор региона Алексей Текслер назвал событие историческим для Челябинска, напомнив, что ЧЭМК начал работу еще 95 лет назад. «Впервые вредные производства уходят из центральной части города. Это даст новые возможности для развития города, для его будущего», — написал он в своем телеграм-канале.

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Полина Минаева
металлургия Челябинск компании производство
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