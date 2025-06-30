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Спрос на поступление в колледжи Москвы за год вырос в десять раз

Ракова: москвичи подали 25 тыс. заявлений в колледжи в первые дни приема
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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы)

За первые несколько дней приемной кампании в колледжи Москвы на 2025/2026 учебный год специалисты приемных комиссий обработали 25 тыс. полученных заявок от абитуриентов. Это в десять раз выше показателя этой недели годом ранее, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва продолжает развивать систему профессионального образования с учетом потребностей городской экономики и интересов молодежи. Мы оснащаем колледжи современными мастерскими, уделяя большое внимание формированию реальных практических навыков у студентов, — продолжила Ракова. — Поэтому ведущие компании столицы заинтересованы в наших выпускниках. Абитуриенты в ответ на растущий спрос и повышение престижа СПО все чаще осознанно выбирают городские колледжи как путь к гарантированному трудоустройству».

Столичные власти в этом году ожидали возросшего спроса на поступление в колледжи, поэтому довели количество бюджетных мест для московских девятиклассников до рекордного значения — 43 тыс. В первую очередь это коснулось специальностей, более всего востребованных с учетом реалий столичной экономики. Речь про ИТ-специалистов, работников образования и медицины, транспорта, индустрии гостеприимства.

Прием заявок в колледжи Москвы стартовал в прошлый четверг, 26 июня, и для выпускников 9-х классов продлится до 26 июля. Для других категорий абитуриентов приемная кампания продлится до 15 августа. На специальности, где требуется пройти вступительное испытание, подача осуществляется по 10 августа включительно.

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колледж среднее образование поступление заявки Москва Анастасия Ракова
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