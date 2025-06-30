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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили о подрыве инфраструктуры крупнейшей шахты Украины

Кимаковский: ВСУ взорвали горно-обогатительную фабрику вентствол в «Покровском»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Части ВСУ взорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентиляционный ствол в шахтоуправлении «Покровское» в селе Удачное к западу от Красноармейска, сообщил РБК советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кимаковский сказал, что фабрика и вентиляционный ствол — «это объекты, которые остались в Удачном».

До этого ВСУ разрушили два вентиляционных ствола шахты, также расположившихся в окрестностях Красноармейска, уточнил советник главы ДНР.

«Покровское» (шахта «Красноармейская-Западная № 1») — это крупнейшее угольное предприятие Украины, там добывают коксующийся уголь. Это сырье используют для выплавки стали крупнейшими металлургическими комбинатами страны, отметило ранее украинское издание New Voice (NV).

Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Бои рядом с шахтоуправлением «Покровское» начались в январе. Если Киев потеряет шахту, единственную на Украине, где добывают коксующийся уголь, это приведет к обвалу отрасли, отметило тогда издание.

В 2023 году Украина более чем на 90% самостоятельно обеспечивала себя коксующимся углем, который шел в основном с этой шахты.

Покровск (до 2016 года Красноармейск) — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Это важнейший узел снабжения группировки Вооруженных сил Украины в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс.

По состоянию на конец июня 2025 года Покровск (Красноармейск) на Донбассе продолжает оставаться под контролем Украины, однако город находится в зоне интенсивных боев и под угрозой окружения российскими войсками.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Софья Полковникова
Украина Покровск шахта
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