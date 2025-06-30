 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Сербии выступил за использование в стране карт системы «Мир»

Белграду следует рассмотреть возможность внедрения платежной системы «Мир», заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью «Известиям».

«Мы должны рассмотреть использование платежной системы «Мир», но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — сообщил он.

Мацут также напомнил, что сербская авиакомпания Air Serbia продолжила полеты в Россию после 2022 года, несмотря на огромное политическое давление. Перевозчик совершает рейсы в Москву, а также в другие российские города, в частности, в Петербург, отметил он. По информации Минэкономразвития, в первом квартале 2025 года Сербию посетили 52 тыс. россиян.

По словам сербского премьера, Москва и Белград могли бы возобновить совместные военные учения после окончания конфликта на Украине. Окончательное решение остается за Советом национальной безопасности, подчеркнул Мацут.

Премьер также отметил поддержку сербской армии со стороны Москвы. Белград, в частности, закупает у России истребители МиГ-29, отметил он.

Мацут добавил, что Москва является «важнейшим и стратегическим партнером» Сербии в области энергетики.

«Россия продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Сербии, и для нас очень важно иметь надежные и бесперебойные поставки нефти и нефтепродуктов», — сказал премьер.

В Иране заработала оплата картами «Мир»
Финансы
Фото:Артем Соболев /NEWS.ru / Global Look Press

Всего карта «Мир» действует в более чем 10 странах. В девяти из них (Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа) платежная система работает с ограничениями — по решению банков или точек продаж — либо не на всей территории страны.

В середины мая система заработала в Иране. Владельцы карт «Мир» могут расплачиваться в стране картами «Мир» с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay. Держатели российских карт смогут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Сербия Россия платежная система "Мир"
Материалы по теме
В Иране заработала оплата картами «Мир»
Финансы
В Никарагуа заявили о готовности выпускать карты «Мир»
Экономика
МИД пообещал расширение сети прямых рейсов и внедрение карт «Мир» в Азии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
ТАСС узнал о раскаявшемся исполнителе теракта в «Крокусе» Общество, 04:57
JPost узнала, чего ждет руководство Ирана для начала переговоров с США Политика, 04:42
Во Франции запретят курение в общественных местах Общество, 04:32
Во Владивостоке завели дело после отравления сотрудников супермаркета Общество, 04:25
Премьер Сербии выступил за использование в стране карт системы «Мир» Политика, 03:39
В ДТП в Нижнем Новгороде погибли две женщины Общество, 03:12
Двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения в Айдахо Общество, 03:11
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Россия и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года Политика, 02:47
В Харькове прогремели взрывы Политика, 02:28
У базы ЦАХАЛ между поселенцами и военными произошли стычки Политика, 01:58
В Сербии участники протестов заблокировали дороги Политика, 01:58
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:22
WSJ узнала о перехвате США звонка с оценкой Ирана ущерба ядерным объектам Политика, 01:18
«Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира Спорт, 01:16