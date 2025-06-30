Премьер Сербии выступил за использование в стране карт системы «Мир»

Белграду следует рассмотреть возможность внедрения платежной системы «Мир», заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью «Известиям».

«Мы должны рассмотреть использование платежной системы «Мир», но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — сообщил он.

Мацут также напомнил, что сербская авиакомпания Air Serbia продолжила полеты в Россию после 2022 года, несмотря на огромное политическое давление. Перевозчик совершает рейсы в Москву, а также в другие российские города, в частности, в Петербург, отметил он. По информации Минэкономразвития, в первом квартале 2025 года Сербию посетили 52 тыс. россиян.

По словам сербского премьера, Москва и Белград могли бы возобновить совместные военные учения после окончания конфликта на Украине. Окончательное решение остается за Советом национальной безопасности, подчеркнул Мацут.

Премьер также отметил поддержку сербской армии со стороны Москвы. Белград, в частности, закупает у России истребители МиГ-29, отметил он.

Мацут добавил, что Москва является «важнейшим и стратегическим партнером» Сербии в области энергетики.

«Россия продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Сербии, и для нас очень важно иметь надежные и бесперебойные поставки нефти и нефтепродуктов», — сказал премьер.

Всего карта «Мир» действует в более чем 10 странах. В девяти из них (Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа) платежная система работает с ограничениями — по решению банков или точек продаж — либо не на всей территории страны.

В середины мая система заработала в Иране. Владельцы карт «Мир» могут расплачиваться в стране картами «Мир» с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay. Держатели российских карт смогут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android.