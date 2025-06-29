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МЧС привлекло вертолеты к тушению пожара под Алуштой

МЧС привлекло два вертолета Ми-8 к тушению пожара под Алуштой

МЧС привлекло вертолеты к тушению пожара под Алуштой
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К тушению пожара в Алуште в Крыму привлекли два вертолета Ми-8 МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства в телеграм-канале. Возгорание тушат на горе Кастель, уточняет министерство чрезвычайных ситуаций Крыма.

«Уже совершено шесть сбросов воды, 18 т», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня.

Было организовано четыре боевых участка. Всего по состоянию на 20:28 мск помимо двух вертолетов возгорание тушат 307 человек и 52 единицы техники. «Вести Крым» в 19:55 мск написали, что в тушении участвуют 340 сотрудников и 51 единица техники.

«Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено 37 сбросов воды (111 т).
Площадь пожара остается неизменной — 5 га», — говорится в сообщении.

Начальник регионального главка МЧС Аркадий Ожигин рассказал о 30 сбросах воды.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Сообщение о пожаре поступило в 15:03 мск 29 июня. Тогда в поселке городского типа Лазурное загорелась сухая растительность, площадь пожара составляла 1 га.

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Теги
Полина Харчевникова
МЧС Алушта пожар Вертолет Ми-8
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