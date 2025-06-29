 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3

Вид на Ставрополь
Вид на Ставрополь (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, природный катаклизм зарегистрировали в 17:19 мск на расстоянии 60 км к северу от Ставрополя и в 17 км от села Труновское. Эпицентр находился на глубине 10 км.

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4
Общество

В конце мая землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром вблизи Южных Курил. Тогда же «Интерфакс» со ссылкой на филиал геофизической службы писал, что землетрясение зафиксировали в Тихом океане с эпицентром в 65 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 36 км под морским дном.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Ставропольский край землетрясение магнитуда
Материалы по теме
При землетрясении в Мармарисе пострадали 69 человек
Общество
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали возле Южных Курил
Общество
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Хинштейн сообщил о двух раненых при атаке дронов ВСУ на Курскую область Политика, 21:19
«Зенит» в меньшинстве разгромил «Црвену Звезду» Спорт, 21:18
В Париже прошла манифестация против поставок оружия Киеву Политика, 21:14
NYT раскрыла детали тайной миссии бомбардировщиков B-2 в ударах по Ирану Политика, 20:56
ПСЖ разгромил клуб Месси и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира Спорт, 20:55
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
МЧС привлекло вертолеты к тушению пожара под Алуштой Общество, 20:41
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
FIDE призвала Крамника отозвать иск против жаловавшегося на него чеха Спорт, 20:19
В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3 Общество, 20:15
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно погибшему пилоту F-16 Политика, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Германия решила защитить себя «киберкуполом» в сотрудничестве с Израилем Политика, 19:53