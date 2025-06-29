В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3

Вид на Ставрополь (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, природный катаклизм зарегистрировали в 17:19 мск на расстоянии 60 км к северу от Ставрополя и в 17 км от села Труновское. Эпицентр находился на глубине 10 км.

В конце мая землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром вблизи Южных Курил. Тогда же «Интерфакс» со ссылкой на филиал геофизической службы писал, что землетрясение зафиксировали в Тихом океане с эпицентром в 65 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 36 км под морским дном.