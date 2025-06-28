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Военная операция на Украине ,  
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Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне военной операции

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Алферов погиб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Вадим Алферов
Вадим Алферов (Фото: tnaneve / VK)

Актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб в зоне проведения военной операции на Украине, подтвердили РБК в окружении актера.

«Вчера было 40 дней со дня захоронения», — уточнил собеседник

Ранее о гибели актера сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

По данным портала, извещение о пропаже Алферова без вести в конце ноября в Суджанском районе Курской области было передано военкоматом 23 декабря. Тело актера было опознано 7 мая.

Как передает «Кино-Театр.Ру», Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, направленному для выполнения боевых задач в Курской области. В воинском подразделении у него был позывной «Артист».

Алферова похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Актер снимался в сериалах «Первый отдел», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы», а также работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве». Среди его театральных работ — роль Подколесина в «Женитьбе», Данилы в «Каменном цветке», Ивана в «Морозко» и другие.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Плугина Ирина
актер «Улицы разбитых фонарей» Военная операция на Украине
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