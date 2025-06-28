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Захарова назвала вопрос к главе MI6, дед которой сотрудничал с нацистами

Захарова: глава MI6 должна сама оценить прошлое деда, связанного с нацистами
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Новой главе британской разведки МI6 Блейз Метревели следует самой объясниться касательно прошлого ее деда, служившего в немецких войсках в годы Второй мировой войны, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению Захаровой, Метревели не следует «прятаться» за пресс-службу. В посте представительница ведомства привела комментарий британского министерства иностранных дел. В МИД Великобритании указали, что «родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями». По информации ведомства, Метревели не встречалась и не общалась с дедом по отцовской линии.

Захарова усомнилась, что отец и бабушка новой главы МI6 скрыли от нее детали семейного прошлого.

«Но вопрос не в этом. А в том, как Блейз Метревели относится к своим корням. Надо <...> выйти и объясниться», — написала дипломат.

По словам Захаровой, несколько политиков в Германии также состоят в родстве с пособниками нацистов. В качестве примера она привела канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чей дед по материнской линии был мэром Берлина и членом фашистской НСДАП, а также главу МИД Германии Анналену Бербок, чей дед также придерживался национал-социалистических взглядов.

«Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов», — считает Захарова.

DM узнала, что дед новой главы британской MI6 сотрудничал с нацистами
Политика
Блейз Метревели

В середине июня в канцелярии главы британского правительства Кира Стармера сообщили, что в Великобритании на пост главы Секретной разведывательной службы MI6 впервые в истории ведомства назначили женщину, ею стала Блейз Метревели, которая сейчас заведует отделом Q — это подразделение MI6, отвечающее за технологии и инновации.

Позднее газета Daily Mail со ссылкой на архивы написала, что дед Метревели был украинцем и служил в немецких войсках в годы Второй мировой войны. Константин Добровольский по прозвищу Мясник дезертировал из Красной армии и служил в танковом подразделении войск СС, затем в разведке. В частности, участвовал в карательных операциях против партизан и евреев.

Семья Метревели покинула оккупированную немцами Украину, Добровольский был единственным оставшимся в стране членом семьи. Его сын и отец новой главы MI6 — Константин Добровольский-младший — родился в 1943 году в Сновске Черниговской области. Позднее он получил фамилию от своего отчима Дэвида Метревели, за которого его мать вышла замуж в 1947 году в Великобритании.

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Персоны
Дарья Беспалько
Великобритания Мария Захарова нацисты МИД
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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