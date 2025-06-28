В Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой
В лесу на севере Калининграда обнаружили авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба местного управления МЧС.
«Ее [авиабомбу] обнаружили в районе улиц Кленовая аллея и Большая окружная при земляных работах», — говорится в сообщении.
Боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне. В операции было задействовано восемь спасателей.
Всего сначала 2025 года специалисты ликвидировали в регионе 26 авиабомб, уточнили в МЧС.
ФАБ-50 (фугасная авиационная бомба) — серия советских и российских авиабомб общего назначения. Бомбы активно использовали в боях Второй мировой войны. Всего было выпущено не менее 25 моделей боеприпаса.
В середине апреля на территории Московского высшего общевойскового командного училища обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на улице Головачева. Место оцепили, снаряд обезвредила группа разминирования.
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