В Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой

Фото: МЧС России

В лесу на севере Калининграда обнаружили авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

«Ее [авиабомбу] обнаружили в районе улиц Кленовая аллея и Большая окружная при земляных работах», — говорится в сообщении.

Боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне. В операции было задействовано восемь спасателей.

Всего сначала 2025 года специалисты ликвидировали в регионе 26 авиабомб, уточнили в МЧС.

ФАБ-50 (фугасная авиационная бомба) — серия советских и российских авиабомб общего назначения. Бомбы активно использовали в боях Второй мировой войны. Всего было выпущено не менее 25 моделей боеприпаса.

В середине апреля на территории Московского высшего общевойскового командного училища обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на улице Головачева. Место оцепили, снаряд обезвредила группа разминирования.