 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Запрет на хранение персональных данных вступит в силу 1 июля

С 1 июля в России вступит в силу запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом, сообщает «РИА Новости».

Соответствующие изменения внесли в закон «О персональных данных».

Весь цикл обработки работы с персональной информацией пользователей будет проходить исключительно на территории России. До вступления поправок операторы персональных данных могли передавать их для анализа обработчикам иностранных государств, отмечает агентство.

Поправки предполагают запрет на накопление, хранение, изменение персональной информации россиян с использованием зарубежных баз данных.

Изменения затронут работу таких обработчиков данных как Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы.

РКН заявил, что бизнес игнорирует принципы работы с персональными данными
Технологии и медиа
Фото:Marijan Murat / dpa / Global Look Press

В начале июня член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сказал агентству, что внедрение поправок является продолжением «курса на цифровой суверенитет». По его словам, новая мера актуальна на фоне частых киберугроз и «потенциального вмешательства иностранных государств в цифровые процессы».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
закон о персональных данных сбор данных Россия
Материалы по теме
РКН заявил, что бизнес игнорирует принципы работы с персональными данными
Технологии и медиа
Путин ввел уголовное наказание за незаконную передачу персональных данных
Общество
Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
В Бангкоке начались протесты против премьер-министра Таиланда Политика, 10:20
Ворвитесь в лето с лучшими российскими винами Вино, 10:15
Продвигаться через блогеров в 2025 году сложно и дорого — 7 причинПодписка на РБК, 10:13
Reuters рассказал о плане Германии по упрощению оборонных закупок Политика, 10:13
Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года Спорт, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как разворот военной политики США поставил вопрос о НАТО без Америки Политика, 10:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Число инвесторов-подростков в «Сбере» выросло. Во что они инвестируют Инвестиции, 10:00
Кино на выходные: «Финикийская схема» — отличный фильм Уэса Андерсона Life, 10:00
Как оценить стартап в период турбулентности: все ключевые критерииПодписка на РБК, 10:00
В Италии раскрыли стоимость свадьбы Безоса Общество, 09:58
В Тегеране начались похороны погибших в войне с Израилем военачальников Политика, 09:53
Как «Новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 09:46
3 типа потенциальных лидеров и «жужжалы». Как выявить и работать с нимиПодписка на РБК, 09:45