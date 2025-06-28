Запрет на хранение персональных данных вступит в силу 1 июля
С 1 июля в России вступит в силу запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом, сообщает «РИА Новости».
Соответствующие изменения внесли в закон «О персональных данных».
Весь цикл обработки работы с персональной информацией пользователей будет проходить исключительно на территории России. До вступления поправок операторы персональных данных могли передавать их для анализа обработчикам иностранных государств, отмечает агентство.
Поправки предполагают запрет на накопление, хранение, изменение персональной информации россиян с использованием зарубежных баз данных.
Изменения затронут работу таких обработчиков данных как Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы.
В начале июня член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сказал агентству, что внедрение поправок является продолжением «курса на цифровой суверенитет». По его словам, новая мера актуальна на фоне частых киберугроз и «потенциального вмешательства иностранных государств в цифровые процессы».
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года