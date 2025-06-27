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В Москве отремонтируют 60 советских неоклассических домов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 60 домов в стиле неоклассики, это в том числе здания в самом центре Москвы: на Садовой-Черногрязской, Краснопрудной улицах и на проспекте Мира. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Так, новую жизнь получит семиэтажный дом 1947 года по адресу Краснопрудная улица, дом 3–5, строение 1, с аркой и богатыми декорациями — колоннами, филенками и барельефами. Специалисты расчистят старое окрасочное покрытие и штукатурку, промоют плоскости, затем заново оштукатурят и окрасят фасад в оттенки «светло-коричневый ясень» и «пастельный песок», а также восстановят все декоративные элементы. В здании навесят новую систему внешнего водостока, заменят общие двери и окна, приведут в порядок цоколь, заменят стояки водоснабжения и отопления.

«В результате дом преобразится, при этом будет сохранена его архитектурная индивидуальность и улучшены эксплуатационные качества», — убеждены в мэрии.

В здании по адресу Садовая-Черногрязская улица, дом 13/3, строение 1, которое построили в 1929–1930 годах, также обновят инженерные системы, а также фасад и крышу. Кроме того, там обработают деревянные конструкции огнебиозащитным составом, отремонтируют мусоропровод и, наконец, восстановят элементы декора: это колонны, пилястры с капителями, лепнина, венчающий карниз, наличники и порталы. Зданию сохранят исторические цвета: бежевый и светло-коричневый дуб.

А ремонт здания по адресу проспект Мира, дом 120, уже завершен. Это 16-этажный дом 1955 года постройки с башнями и арочными галереями, с крышей, огражденной балюстрадой с тумбами. Четыре нижних этажа окрасили в исторический бледно-коричневый цвет. А верхние этажи покрыли водоотталкивающим составом.

«Особое внимание уделили сложному архитектурному декору. Мастера восстановили внешний вид башенных завершений и пинаклей, стены в арочных галереях и межэтажные пояса. Кроме того, отремонтировали декоративные капители, балюстрады с тумбами. Специалисты установили новые оконные блоки в местах общего пользования, привели в порядок входные группы и балконы, заменили водосточные трубы», — рассказали в мэрии.

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