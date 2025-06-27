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Синоптики пообещали новый циклон с дождем в Москве

Синоптики: после 29 июня в Москву вернутся дождь и ветер
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Вечером воскресенья, 29 июня, Московский регион накроет новый циклон и порывистый ветер скоростью до 17 м/с, непогода продлится до середины следующей недели. Об этом рассказал агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Завтра — от плюс 20 до плюс 22 градусов. В воскресенье подойдет очередной циклон, который принесет дождь. Днем температура воздуха в воскресенье прогреется до плюс 24 градусов. Весь вечер воскресенья, в понедельник ночью и днем ожидается дождь и порывистый ветер до 17 м/с. Температура — до плюс 17 градусов. Пасмурная погода продлится до среды», — сообщил синоптик.

При этом начиная с четверга, 3 июля, температура воздуха может составить 25 градусов, добавил эксперт.

К осадкам в последние дни июня добавится пониженное атмосферное давление, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «30 июня очередной атлантический циклон окажется вблизи столичной области. Атмосферное давление будет на 12–13 единиц ниже нормы, облака скроют солнце, пройдет дождь, и днем температура воздуха не превысит 17–18 градусов, что ниже нормы максимальной температуры на 5–6 градусов. И такой же прохладной погодой начнется июль», — добавила синоптик.

По ее словам, за последние 25 лет в столице было уже 13 июлей с отрицательной аномалией температуры, а самым холодным в XXI веке был второй летний месяц 2019 года.

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