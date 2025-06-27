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Путин ответил на упрек об агрессивной России поговоркой о бревне в глазу

Путин ответил на упрек об агрессивной России поговоркой о бревне в глазу
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Западные страны, обвиняя Россию в агрессивности, начали процесс собственного вооружения, заявил по итогам саммита ЕАЭС президент Владимир Путин.

«Там всё прекрасно видят и понимают. Но говорят о другом, говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечу я в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят», — сказал Путин.

По его словам, на фоне риторики об агрессивности России страны Запада начинают вооружаться сами.

Путин напомнил тезис, который он неоднократно повторял о том, что Запад обещал России в 1990-х годах не допустить расширения НАТО на восток, так же о том, что Москва неоднократно говорила, что обеспокоена ситуацией с безопасностью.

Ранее Польша, Эстония, Литва, Латвия и Финляндия решили выйти из Оттавской конвенции — соглашения о запрете использовать противопехотные мины.

В начале июня Bloomberg писал, что НАТО просит своих европейских членов увеличить возможности наземной противовоздушной обороны (ПВО) в пять раз, альянс стремится подготовить ответ на «российскую агрессию».

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политик, президент России
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