Документы по административным делам теперь можно передавать электронно

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

С 1 июля в Кодексе об административных правонарушениях России действует новая статья 24.8, регулирующая порядок подачи документов участниками административных дел. Как следует из текста закона №59-ФЗ от 7 апреля 2025 года, теперь возможна как бумажная, так и электронная форма подачи и получения документов при наличии технической возможности у суда.

Для электронной подачи предусмотрены такие варианты:

через портал госуслуг (gosuslugi.ru);

через специальную информационную систему, которую определит Верховный суд;

через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Электронный документооборот распространяется не только на суды, но и на другие органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Через указанные системы можно направлять различные процессуальные документы, включая возражения и ходатайства.

Новая статья в КоАП также устанавливает конкретные требования к оформлению электронных документов, в частности правила их подписания, допустимые форматы файлов и требования к электронной подписи.

До вступления этих изменений в силу КоАП России не содержал положений, прямо предусматривающих возможность электронной подачи документов по административным делам. Теперь такой порядок официально закреплен на законодательном уровне.