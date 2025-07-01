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Документы по административным делам теперь можно передавать электронно

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

С 1 июля в Кодексе об административных правонарушениях России действует новая статья 24.8, регулирующая порядок подачи документов участниками административных дел. Как следует из текста закона №59-ФЗ от 7 апреля 2025 года, теперь возможна как бумажная, так и электронная форма подачи и получения документов при наличии технической возможности у суда.

Для электронной подачи предусмотрены такие варианты:

  • через портал госуслуг (gosuslugi.ru);
  • через специальную информационную систему, которую определит Верховный суд;
  • через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Электронный документооборот распространяется не только на суды, но и на другие органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Через указанные системы можно направлять различные процессуальные документы, включая возражения и ходатайства.

Новая статья в КоАП также устанавливает конкретные требования к оформлению электронных документов, в частности правила их подписания, допустимые форматы файлов и требования к электронной подписи.

До вступления этих изменений в силу КоАП России не содержал положений, прямо предусматривающих возможность электронной подачи документов по административным делам. Теперь такой порядок официально закреплен на законодательном уровне.

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Александр Рекун
КоАП документооборот нововведения Административные правонарушения
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