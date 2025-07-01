В России начали учитывать стаж работы на Украине и в новых регионах
С 1 июля 2025 года в трудовой стаж граждан России включат период работы на Украине и в новых регионах. Это следует из закона, принятого в декабре 2024 года.
В стаж включаются следующие периоды их работы:
- на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;
- в Донецкой и Луганской народных республиках — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;
- в Херсонской и Запорожской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Для подтверждения стажа гражданам требуется предъявить документы, выданные работодателями или государственными органами.
За каждый полный отработанный в указанные периоды год начисляется один коэффициент. Об этом ранее сообщал председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, перерасчет пенсий происходит только по заявлению, поэтому людям необходимо обратиться в Социальный фонд. На конец июня ведомством было принято уже более 2 тыс. таких заявлений.
Для новых субъектов России снято ограничение по трудовому стажу в 15 лет, теперь будет учитываться весь подтвержденный стаж. Перерасчета ранее выплаченных пенсий не будет, поскольку закон не имеет обратной силы. Новый размер пенсии назначается с даты обращения гражданина, но не раньше, чем с 1 июля 2025 года.
13 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий включение периодов работы на Украине и в новых регионах в страховой стаж для расчета пенсий. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, дополнительные расходы на пенсионные выплаты должны составить свыше 7,6 млрд руб. в 2025 году и более 8,1 млрд руб. в 2026-м.
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