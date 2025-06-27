Задержан студент, угрожавший с оружием проректору Гнесинки

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20-летний студент Российской академии музыки имени Гнесиных угрожал проректору с пневматическим пистолетом. Как сообщает телеграм-канал Главного управления Росгвардии по Москве, учащийся был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

По информации ведомства, четверокурсник явился на экзамен, имея при себе пневматический пистолет, нож и перцовый баллончик. Он распылил газ в кабинете проректора и начал угрожать, после чего был обезврежен и задержан прибывшим по сигналу «тревога» нарядом.

Предварительной причиной инцидента в Росгвардии называют личную неприязнь студента к представителю администрации. Задержанного передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

В ноябре 2024 года в школе № 63 Чебоксар произошел инцидент с вооруженным учеником. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Чувашии, шестиклассник взял нож для нарезки хлеба в столовой и начал угрожать другим детям. Охранник учебного заведения вмешался и обезвредил подростка.

По данным надзорного ведомства, школьник не совершал активных нападений и не пытался причинить физический вред одноклассникам, а лишь угрожал.