NBC сообщил об ограблении дома Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса расследует факт ограбления в доме актера Брэда Питта, расположенном в районе Лос-Фелис, сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официальные лица подтвердили факт взлома в доме в этом районе, но не уточнили, кто является хозяином дома.

Как сообщили NBC представители полиции Лос-Анджелеса, инцидент произошел вечером 19 июня около 22:30 (20 июня 8:30 мск). По данным источников, трое неизвестных перелезли через забор и проникли в дом через разбитое окно. В момент ограбления хозяин дома в нем не находился.

По информации полиции, преступники похитили неустановленное количество личных вещей. Точная сумма ущерба не раскрывается.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила агентству Associated Press, что в среду вечером они отреагировали на взлом дома по адресу Норт-Эджмонт-стрит, дом 2300 в районе Лос-Фелис. Как сообщает AP со ссылкой на сайт, посвященный коммерческой недвижимости, Питт купил этот дом за $5,5 млн в апреле 2023 года.

В начале мая в США задержали 70-летнего мужчину, подозреваемого в том, что на своем автомобиле он протаранил ворота чужого дома и проник на участок. В полиции не раскрыли личность владельца дома, но, по данным People, особняк принадлежит 56-летней голливудской звезде и бывшей жене Брэда Питта Дженнифер Энистон.

Сообщение о происшествии поступило в полицию днем 5 мая. На момент инцидента хозяйка особняка находилась дома. Охранник задержал нарушителя до приезда полиции.