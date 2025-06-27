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Технологии и медиа ,  
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С сайта Trump Mobile убрали упоминание о производстве смартфона в США

Сервис мобильной связи Trump Mobile (или T1 Mobile), представленный компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization, изменил описание своего первого смартфона T1 Phone, убрав с сайта формулировку о его производстве в США, сообщает Bloomberg.

Ранее смартфон анонсировался как «изготовленный в США», теперь же указано, что он «разработано с учетом американских ценностей».

Также изменились характеристики устройства: диагональ экрана снижена с 6,78 до 6,25 дюйма. Уточняется, что смартфон «воплощен в жизнь прямо здесь, в США» и что «за каждым устройством стоят руки американцев», однако упоминания о сборке в стране отсутствуют.

В официальном магазине Дональда Трампа появились кепки «Trump 2028»
Политика
Фото:Rebecca Noble / Getty Images

В середине июня компания Trump Organization, управляемая сыновьями президента США — Эриком и Дональдом Трампом-младшим, запустила сервис Trump Mobile и представила смартфон T1 Phone. По информации NBC News, связь будет работать через Liberty Mobile Wireless на инфраструктуре T-Mobile.

Как было указано на сайте, минимальная стоимость тарифа 47 Plan составит $47,45 в месяц — сумма отсылает к порядковым номерам президентских сроков Трампа, который был 45-м и стал 47-м президентом США.

На момент анонса было указано, что смартфон T1 получил золотой корпус, AMOLED-дисплей 6,8 дюйма, а на экране блокировки стоит знаменитая фраза Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). На момент анонса цена устройства начиналась от $499 (около 39 тыс. руб.). Производства смартфона изначально планировалось в США.

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Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Trump Organization смартфон США мобильная связь
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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