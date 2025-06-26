В Раде заявили о решении приостановить платежи Китаю по кредиту

Здание правительства Украины (Фото: РИА Новости)

Украина намерена реструктуризировать кредит Экспортно-импортному банку Китая, следует из проекта изменений в бюджет страны на текущий год. Документом поделился депутат Верховной рады Ярослав Железняк в телеграм-канале.

«Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год», — говорится в проекте.

Китайский банк выдал кредит Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

По мнению правительства, приостановка платежей позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более выгодных условиях возврата долга, пишет «Интерфакс Украина».

В начале июня международное агентство S&P Global признало Украину страной с частичным дефолтом. Украина пропустила 2 июня платеж в размере $670 млн по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП.

Выплата, которую украинские власти должны были бы произвести 2 июня, связана с экономическим ростом в 2023 году. Украина должна была выплатить этот долг в 2024 году, но тогда ее власти ввели мораторий. Киев заявил, что оставит его в силе до тех пор, пока долг не реструктурируют.