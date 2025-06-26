Путин учредил оргкомитет первого российско-арабского саммита

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин учредил оргкомитет по проведению первого российско-арабского саммита, следует из соответствующего указа главы государства.

Председателем комитета назначен помощник президента Юрий Ушаков. Он должен в течении месяца утвердить состав рабочей группы. Российское правительство, в свою очередь, займется орграсходами по подготовке саммита.

Комитет будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, а также местного самоуправления и организаций, участвующих в подготовке мероприятия.



В главные задачи группы вошли не только координация подготовки встречи и ее финансирование, но и привлечение СМИ для освещения мероприятия.

Лигу арабских государств (ЛАГ) основали 22 марта 1945 года в Каире Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен. Сейчас в ЛАГ входят 22 страны.

Саммит России и арабских стран Путин анонсировал в апреле. Он тогда уточнил, что говорит о встрече Лиги арабских государств (ЛАГ) и России.

Россия не является членом ЛАГ, но участвует в Российско-арабском форуме сотрудничества (РАФС). РАФС уже провел семь сессий, последняя из которых состоялась в 2024 году в Москве.



В мае российский президент объявил, что саммит состоится 15 октября. Он отметил, что мероприятие «будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества» между арабскими странами и Россией.



«Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — заявил Путин.