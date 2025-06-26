В Подмосковье ввели запрет на купание детей без взрослых

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Подмосковье детям до 18 лет запретили находиться на водоемах без взрослых. Запрет введен из-за участившихся несчастных случаев в воде с детьми, в том числе со смертельными исходами. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы, следует из трансляции заседания.

За решение проголосовали 34 депутата, против и воздержавшихся не было.

Закон предлагается принять «в целях предупреждения детского травматизма и смертности в результате несчастных случаев на воде», заявила перед голосованием заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области Наталья Михлина.

Михлина подчеркнула, что большинство мер, которые ранее вводились, являются неэффективными и носят больше рекомендательный характер. По ее словам, только в 2023 году в Подмосковье погибли 27 детей, в 2024 году число увеличилось — 31 ребенок, а с начала 2025 года — семь детей. Главная причина — несоблюдение контроля со стороны взрослых сопровождающих, а также безответственность и равнодушие окружающих, указала она.

Закон будет действовать и распространяться на все водные объекты Московской области.

За несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей, согласно ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 руб., сообщила позднее пресс-служба Мособлдумы. Уполномоченными за составление протокола являются сотрудники полиции.

Закон будет действовать и распространяться на все водные объекты Московской области и вступает в силу с 27 июня.