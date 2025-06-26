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Политика ,  
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США сохранят численность войск в Европе

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Численность американских войск в Европе останется неизменной, несмотря на планы Пентагона усилить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил командующий армией США в Европе, генерал армии Кристофер Донахью, пишет издание Stripes. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал возможность сокращения американского военного контингента в Европе.

«Я не думаю, что численность наших войск вообще изменится», — сказал генерал во время встречи Association of the United States Army (AUSA — ассоциация армии США) в Вашингтоне.

Кристофер Донахью также отметил, что он встречался «со всеми руководителями» и никто не говорил о сокращении войск. Генерал заявил, что поставленные задачи армии в Европе будут выполняться.

Трамп допустил сокращение военного контингента США в Европе
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Донахью отметил, что присутствие американских войск в Европе останется прежним, несмотря на планы США увеличить численность войск в других регионах.

В начале июня министр обороны США Пит Хегсет на конференции по безопасности в Сингапуре заявил, что европейские страны должны взять на себя ответственность за обеспечение своей безопасности и безопасности в Европе. Хегсет подчеркнул, что усиление европейских союзников необходимо для того, чтобы справиться с требованиями НАТО.

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Анастасия Ярославцева
Армия США США войска Европа военные
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