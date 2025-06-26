В Лас-Вегасе у самолета American Airlines задымился двигатель в полете

В Лас-Вегасе у самолета задымился двигатель в полете. Видео

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Рейс American Airlines вернулся в международный аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе вскоре после взлета из-за «механических проблем», об этом сообщает авиакомпания, передает ABC News.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что у самолета была проблема с двигателем, однако в авиакомпании American Airlines заявили, что «нет никаких признаков пожара в двигателе».

Один из очевидцев Мэтью Вилласиста, находившийся в Национальном гольф-клубе Лас-Вегаса, рассказал ABC News, что заметил дым, идущий из самолета. «Мы слышали сильный шум, как из бумбокса», — отметил он.

Авиакомпания American Airlines также сообщила, что выводит из эксплуатации самолет для дальнейшей его технической проверки. FAA заявило, что проводит свое расследование.