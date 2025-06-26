В Лас-Вегасе у самолета задымился двигатель в полете. Видео
Рейс American Airlines вернулся в международный аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе вскоре после взлета из-за «механических проблем», об этом сообщает авиакомпания, передает ABC News.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что у самолета была проблема с двигателем, однако в авиакомпании American Airlines заявили, что «нет никаких признаков пожара в двигателе».
Один из очевидцев Мэтью Вилласиста, находившийся в Национальном гольф-клубе Лас-Вегаса, рассказал ABC News, что заметил дым, идущий из самолета. «Мы слышали сильный шум, как из бумбокса», — отметил он.
Авиакомпания American Airlines также сообщила, что выводит из эксплуатации самолет для дальнейшей его технической проверки. FAA заявило, что проводит свое расследование.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года