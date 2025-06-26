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В Москве пройдет финал конкурса мастерства водителей электробусов

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

В эту субботу, 28 июня, в столице состоится финал ежегодного городского конкурса «Московские мастера» по профессии водитель электробуса. Эти соревнования, организатором которых выступает «Мосгортранс», пройдут на площадке первого в России и крупнейшего в Европе электробусного парка «Красная Пахра», расположенного в Новой Москве (ТиНАО). Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, участие в конкурсе профессионального мастерства примут 12 команд, представляющих все административные округа столицы, и 24 лучших водителя (по два в каждой команде), которые продемонстрируют свои навыки в скоростном маневрировании и комфортном вождении.

«Соревнования помогают еще лучше подготовить сотрудников к работе в любых ситуациях, так как от их профессионализма напрямую зависят безопасность и комфорт пассажиров, — подчеркнул Максим Ликсутов. — По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать нашим работникам достойные условия труда и социальные гарантии».

Отметим, что для зрителей конкурса «Московские мастера», помимо соревновательной части, организуют развлекательную программу. Так, посетители смогут ознакомиться с электробусами новых моделей (КАМАЗ-52222 и КАМАЗ-6292), а также узнать о возможности присоединиться к команде «Мосгортранса» и стать водителем самого современного электротранспорта. Кроме того, студенты-выпускники транспортных вузов смогут пройти собеседования у руководящего состава различных подразделений «Мосгортранса» на предмет дальнейшего трудоустройства.

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электробусы мастер-классы конкурсы Максим Ликсутов Москва
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