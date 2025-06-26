Китаец привез в Россию 190 правых ботинок

Фото: ФТС России

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили гражданина Китая, который хотел провезти на продажу в Россию 190 правых ботинок, сообщает Уральское таможенное управление.

«В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира, общим весом 61 кг, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, мужчина не знал про таможенные правила, не видел информационный стенд и не обращался к инспектору.

На него завели дело по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров. Обувь отправили на товарную экспертизу.

В середине апреля в пункте пропуска Забайкальск таможенники изъяли у женщины, собиравшейся в Китай, фрагменты бивней моржа весом почти 3 кг, которые она провозила под одеждой. Она рассказала, что приобрела товар на рынке в поселке Забайкальск и хотела использовать его для поделок. Женщина также заявила, что не знала о том, что на вывоз таких вещей нужны разрешительные документы.