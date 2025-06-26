Мэрия Сургута подтвердила обыски в имущественном департаменте

В Сургуте силовики пришли с обыском в имущественный департамент мэрии

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В мэрии Сургута проходят обыски. Силовики пришли в департамент имущественных и земельных отношений, расположенный в здании администрации, пишет «Сургутская трибуна». В мэрии сообщили журналистам, что администрация оказывает содействие сотрудникам следствия.

«Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», — заявили в пресс-службе горадминистрации. Деталей там не стали раскрывать.

Газета «Правда УрФО» уточняет, что оперативные мероприятия могут быть связаны с задержанием директора депимущества Алексея Дворникова и бывшего вице-мэра Виталия Шарова. Последний курировал работу этого департамента до своего увольнения из администрации летом 2024 года, добавляет Ura.ru. По данным агентства, в имущественном департаменте следователи провели выемку документов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ХМАО.

В ноябре 2024 года в Сургуте задержали бывшего мэра города Андрея Филатова по подозрению в коммерческом подкупе. По данным издания «СургутИнформТВ», в уголовном деле фигурирует одна из управляющих компаний Нижневартовска. Общую сумму ущерба следствие оценивает в 6 млн руб. Филатов находится под домашним арестом.