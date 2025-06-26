В Ингушетии произошел взрыв у частного колледжа полиции

В ночь на 26 июня в Назрани рядом с частным колледжем произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МВД Ингушетии.

«Факт взрыва подтверждаем. В результате взрыва выбита одна тротуарная плитка и причинен небольшой ущерб фасаду здания. Повреждена плитка декоративная. Пострадавших нет, жертв нет. Причина взрыва неизвестна», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел возле Северо-Кавказского колледжа полиции. В ведомстве отметили, что эта образовательная организация является частной и к системе МВД России отношения не имеет.

Взрыв произошел 26 июня 2025 года в 2:44 на улице Муталиева.

По информации правоохранительных органов, неизвестный взорвал бомбу рядом с ограждением при входе на территорию колледжа. МВД республики проводит проверку по факту взрыва.