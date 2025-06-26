 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посла России пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Россию пригласили на панихиду памяти 80-летия атомной бомбардировки Нагасаки
Николай Ноздрев
Николай Ноздрев (Фото: МИД России)

Россия впервые с 2022 года получила приглашение на траурную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в японском городе Нагасаки, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Японии Николая Ноздрева. Он заявил, что принял приглашение, поступившее лично от мэра города. В этом году траурные мероприятия пройдут 6 августа, когда исполнится 80 лет с момента первой атомной бомбардировки Японии Соединенными Штатами.

«Представители города [Нагасаски] побывали у нас в посольстве и лично передали <...> письмо за подписью мэра города с приглашением посетить панихиду. Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена», — пояснил посол.

Япония вновь заявила о желании заключить мирный договор с Россией
Политика
Виды Итурупа

Что касается администрации Хиросимы, то приглашение от нее поступило по почте в виде «циркулярного уведомления о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий». Российским дипломатам предложили самостоятельно определиться, соответствует ли их участие «духу Хиросимы», и подать заявку.

«Ничего не остается, кроме как выразить сожаление», — добавил посол.

Ноздрев напомнил, что России не получала приглашения на ежегодную панихиду в Хиросиме и Нагасаки с 2022 года, когда началась военная операция на Украине.

Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны, когда американский бомбардировщик B-29 сбросил на японский город атомную бомбу. Взрыв, эквивалентный 13–18 килотоннам тротила, уничтожил большую часть города и унес жизни десятков тысяч людей: как в первые секунды, так и от последствий взрыва, таких как лучевая болезнь и рак. 9 августа последовала атомная бомбардировка Нагасаки. После этого Япония согласилась на капитуляцию.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Япония МИД Россия Хиросима и Нагасаки
Материалы по теме
Япония ввела санкции против гендиректора АЛРОСА и замглавы «Ростеха»
Политика
Премьер Японии решил отменить поездку на саммит НАТО
Политика
Правительство Японии отказалось комментировать визит вдовы Абэ в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Как регионы привлекают инвестиции и какие меры поддержки необходимы Events, 12:28
Крупный майнер откажется от добычи биткоина и сосредоточится на Ethereum Крипто, 12:27
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Киберполиция рассказала, как защитить свои деньги на карте Политика, 12:18
Рекордный рост акций вернул NVIDIA статус самой дорогой компании в мире Инвестиции, 12:16
Ким Чен Ын открыл огромную курортную зону на побережье Северной Кореи Общество, 12:13
Новая музыка недели: Борзов с Серебряковым и кавер на Савичеву Life, 12:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
АвтоВАЗ объявил старт продаж Lada Granta в версии Active Cross Авто, 12:10
Две авиакомпании объявили о возобновлении полетов в Израиль Политика, 12:10
Российские военные заняли в ДНР Шевченко и Новосергеевку Политика, 12:09
Россия впервые в топ-10. Что важно знать об историческом драфте НБА Спорт, 12:03
Город в отражении: чем удивляет комплекс ICE Towers на западе Москвы Недвижимость, 12:03
Греческий остров Хиос охватили лесные пожары. Фотографии Общество, 12:00
Как Джефф Безос прибыл в Венецию перед своей свадьбой. Видео Бизнес, 11:57