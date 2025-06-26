Посла России пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Николай Ноздрев (Фото: МИД России)

Россия впервые с 2022 года получила приглашение на траурную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в японском городе Нагасаки, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Японии Николая Ноздрева. Он заявил, что принял приглашение, поступившее лично от мэра города. В этом году траурные мероприятия пройдут 6 августа, когда исполнится 80 лет с момента первой атомной бомбардировки Японии Соединенными Штатами.

«Представители города [Нагасаски] побывали у нас в посольстве и лично передали <...> письмо за подписью мэра города с приглашением посетить панихиду. Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена», — пояснил посол.

Что касается администрации Хиросимы, то приглашение от нее поступило по почте в виде «циркулярного уведомления о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий». Российским дипломатам предложили самостоятельно определиться, соответствует ли их участие «духу Хиросимы», и подать заявку.

«Ничего не остается, кроме как выразить сожаление», — добавил посол.

Ноздрев напомнил, что России не получала приглашения на ежегодную панихиду в Хиросиме и Нагасаки с 2022 года, когда началась военная операция на Украине.

Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года во время Второй мировой войны, когда американский бомбардировщик B-29 сбросил на японский город атомную бомбу. Взрыв, эквивалентный 13–18 килотоннам тротила, уничтожил большую часть города и унес жизни десятков тысяч людей: как в первые секунды, так и от последствий взрыва, таких как лучевая болезнь и рак. 9 августа последовала атомная бомбардировка Нагасаки. После этого Япония согласилась на капитуляцию.