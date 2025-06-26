На Париж обрушился шторм. Видео

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На столицу Франции и ее пригороды обрушились сильный дождь и шквальный ветер, которые привели к наводнениям в городе, сообщает Le Parisien.

Шторм начался вечером 25 июня. Ливень и порывы ветра, скорость которых превышала 100 км/ч, нанесли городу серьезный ущерб: пострадал транспорт, десятки деревьев были выкорчеваны, а улицы оказались затоплены, что значительно затруднило движение.

По данным издания, в результате стихии погибли два человека — 50-летний мужчина и 12-летний мальчик.

Шторм также накрывал Францию в ноябре 2023 года. Тогда из-за непогоды погиб один человек, а более миллиона домов остались без электричества.