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Общество ,  
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На Париж обрушился шторм. Видео

Шторм обрушился на Париж

На Париж обрушился шторм. Видео
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На столицу Франции и ее пригороды обрушились сильный дождь и шквальный ветер, которые привели к наводнениям в городе, сообщает Le Parisien.

Шторм начался вечером 25 июня. Ливень и порывы ветра, скорость которых превышала 100 км/ч, нанесли городу серьезный ущерб: пострадал транспорт, десятки деревьев были выкорчеваны, а улицы оказались затоплены, что значительно затруднило движение.

По данным издания, в результате стихии погибли два человека — 50-летний мужчина и 12-летний мальчик.

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Шторм также накрывал Францию в ноябре 2023 года. Тогда из-за непогоды погиб один человек, а более миллиона домов остались без электричества.

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