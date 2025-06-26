16 человек погибли при разгоне полицией протестов в Кении

Не менее 16 человек погибли, еще четыре сотни пострадали во время демонстрации в Кении, устроенной в честь погибших во время прошлогодних антиправительственных протестов. Об этом сообщает The Guardian.

25 июня тысячи кенийцев вышли на улицы в Найроби, чтобы почтить память более 60 человек, погибших в 2024 году на демонстрациях против закона о повышении налогов. Полиция тогда открыла огонь по протестующим, которые пытались штурмовать парламент. То же самое сотрудники правоохранительных органов Кении сделали и во время новых акций.

Гибель 16 человек подтвердили в финансируемой правительством национальной комиссии Кении по правам человека (KNCHR). Она же сообщает и о 400 пострадавших.

KNCHR отметила, что полицейские применяли чрезмерную силу, используя «резиновые пули, боевые патроны и водометы, что привело к многочисленным травмам».

О том, что 107 человек были госпитализированы и большинство с огнестрельными ранениями, сообщил Reuters чиновник главного столичного Национального госпиталя Кеньятта. Полиция не стала комментировать агентству данные о погибших и пострадавших.

Об аресте не менее 61 человека сообщает финансируемый государством надзорный орган Independent Policing Oversight Authority (IPOA).

Полиция в Найроби забаррикадировала основные дороги в нескольких километрах от центрального делового района и развернула автобусы и микроавтобусы дальше от центра города, уточнила The Guardian. Полицейские также перекрыли колючей проволокой доступ к ключевым зданиям, включая парламент и официальную резиденцию президента.