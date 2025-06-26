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Фудтех-стартап Qummy привлек ₽440 млн от группы инвесторов

Артем Симонянц
Артем Симонянц (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд pre-IPO венчурного фонда «Восход», Альфа-банка и Т-банка инвестировал 400 млн руб. в фудтех-стартап Qummy из Краснодара. Еще 40 млн руб. вложил отдельно фонд «Восход». Об этом РБК сообщил основатель стартапа Артем Симонянц.

Qummy делает готовые блюда и замораживает их по собственной технологии «Умный лед». В таком виде еда хранится до 180–360 дней. Разогреть ее можно в робопечи Qummy, которая автоматически распознает блюдо и подберет оптимальную программу доготовки. Идея заключается в том, чтобы клиенты могли получить так же быстро, как фастфуд, еду ресторанного качества. Стартап ориентируется на организацию питания в дарксторах служб доставки, офисах, на заправочных станциях и в отелях без кухни.

С момента основания Qummy в 2019 году это уже шестой раунд инвестиций в компанию. Общая сумма прошлых раундов — около 680 млн руб. Предыдущий раунд состоялся в конце 2023 — начале 2024 года. Тогда компания привлекла 93 млн руб. от фонда «Восход», Moscow Seed Fund и еще двух частных инвесторов, в рамках раунда ее оценили в 1,6 млрд руб.

Как пояснил РБК Симонянц, с учетом вложенных средств оценка компании выросла до 2,4 млрд руб. (post-money). В рамках раунда pre-IPO фонд получил 16,5% компании, отдельно «Восход» — 1,7%. Привлеченные средства Qummy планирует направить на расширение локаций с нынешних 1 тыс. до 5 тыс. и рост выручки до более 2 млрд руб. Симонянц также отметил, что компания «целится провести IPO» в 2028 году.

По итогам 2024 года выручка ООО «Кьюми» (основное юрлицо Qummy) составила 385 млн руб., чистый убыток — 142 млн руб., следует из данных СПАРК.

По словам Симонянца, объем рынка готовой еды составляет 3 трлн руб., а к 2030 году, по оценке отдельных экспертов, может вырасти до 10 трлн руб. «На рынке сейчас существует нехватка поваров и кухонных рабочих, доставщиков, наблюдается ужесточение миграционной политики. Перечисленные факторы благотворно влияют на бизнес и производственную модель Qummy, так как компания позволяет создавать точки питания без поваров и кухни, с двумя работающими сотрудниками вместо 20», — указал Симонянц.

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