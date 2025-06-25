Путин потребовал не затягивать строительство культурных учреждений
Затягивать строительство культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах недопустимо, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам их создания. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.
«Понятно, что темпы создания культурных центров разные. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что это не может быть причиной для бесконечного затягивания сроков сдачи объектов. Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий», — сказал он.
В ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин предложил запустить программу создания культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом регионе. Пока решено построить четыре таких кластера: в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово. В октябре 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что работы по строительству комплексов будут завершены до конца 2024 года.
На совещании Путин отметил, что в настоящее время в эксплуатацию введено 33 из 46 объектов, входящих в состав культурно-образовательных комплексов.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что реализация проекта была сопряжена с рядом трудностей, в том числе пандемией коронавируса и уходом ведущих мировых архитектурных бюро, которые были привлечены для создания объектов. Также, по словам Хуснуллина, изменились транспортно-логистические цепочки при поставке строительных ресурсов и технологического оборудования.
Несмотря на все сложности, на сегодня завершено строительство более 70% от запланированных объемов общей площадью 309 тыс. кв. м, отметил вице-премьер. По его словам, сейчас на строительных площадках работают свыше 8 тыс. человек, в ближайшие месяцы это число увеличится до 10 тыс. Хуснуллин добавил, что строительство всех объектов планируется завершить в 2026 году.
В Калининграде 12 июня открылся филиал Третьяковской галереи, который является частью культурно-образовательного комплекса, строящегося в регионе.
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