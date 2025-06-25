Путин потребовал не затягивать строительство культурных учреждений

Затягивать строительство культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах недопустимо, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам их создания. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Понятно, что темпы создания культурных центров разные. Вместе с тем обращаю ваше внимание, что это не может быть причиной для бесконечного затягивания сроков сдачи объектов. Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий», — сказал он.

В ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин предложил запустить программу создания культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом регионе. Пока решено построить четыре таких кластера: в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово. В октябре 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что работы по строительству комплексов будут завершены до конца 2024 года.

На совещании Путин отметил, что в настоящее время в эксплуатацию введено 33 из 46 объектов, входящих в состав культурно-образовательных комплексов.

Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что реализация проекта была сопряжена с рядом трудностей, в том числе пандемией коронавируса и уходом ведущих мировых архитектурных бюро, которые были привлечены для создания объектов. Также, по словам Хуснуллина, изменились транспортно-логистические цепочки при поставке строительных ресурсов и технологического оборудования.

Несмотря на все сложности, на сегодня завершено строительство более 70% от запланированных объемов общей площадью 309 тыс. кв. м, отметил вице-премьер. По его словам, сейчас на строительных площадках работают свыше 8 тыс. человек, в ближайшие месяцы это число увеличится до 10 тыс. Хуснуллин добавил, что строительство всех объектов планируется завершить в 2026 году.

В Калининграде 12 июня открылся филиал Третьяковской галереи, который является частью культурно-образовательного комплекса, строящегося в регионе.