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Москва в 2024 году перевыполнила план по доходам бюджета на 20,5%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве годовой план по доходам перевыполнен на 20,5%, сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы. Депутаты приняли закон «Об исполнении бюджета Москвы за 2024 год».

«Годовой план по доходам перевыполнен на 20,5%. Всего в бюджет Москвы поступило 5,2 трлн руб. доходов, что почти на 23% больше показателей предшествующего 2023 года», — сказала Зяббарова.

Она добавила, что почти 80% общего объема доходов сформировано тремя видами платежей: налогом на доходы физических лиц, налогом на прибыль и специальными налоговыми режимами для малого и среднего бизнеса.

По словам Зяббаровой, наибольшие темпы роста отмечены по поступлениям от специальных налоговых режимов — платежи по ним увеличились более чем на 40%, поступления по НДФЛ и налогу на прибыль — на 26 и 11% соответственно. Расходы бюджета по итогам года составили 5,2 трлн руб.

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Кроме того, по предварительным данным, за 2024 год валовый региональный продукт увеличился на 5,5%. Это более чем в два раза выше прогнозных параметров, которые учитывались при формировании городского бюджета на прошедший год.

В свою очередь, заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева подчеркнула, что Москва остается одним из немногих регионов России, где сохраняется естественный прирост населения. По словам Гусевой, в 2024 году его прирост составил 4,8 тыс. человек.

На 1 января 2025 года численность населения Москвы составила 13,3 млн человек. По предварительной оценке, ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 79,5 года.

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