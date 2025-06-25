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На выходных в Москве ограничат проезд в центре из-за бала выпускников

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Движение для автомобилистов на нескольких улицах Москвы ограничат 28–29 июня в связи с проведением Всероссийского бала выпускников. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. 

Так, с 08:00 субботы, 28 июня, до 07:00 воскресенья, 29 июня, будет полностью перекрыта Ильинка — от Старой площади до Красной площади, а также проезд до Варварки. А с полуночи субботы там нельзя будет и припарковаться. На Моховой с 15:00 до 19:30 субботы будет недоступна для движения одна крайняя правая полоса.

С утра 28 июня до окончания мероприятия также будет закрыт съезд с Хамовнического вала на улицу Доватора. С 20:00 субботы до окончания торжества нельзя будет проехать по улицам Доватора, 3-й Фрунзенской, 10-летия Октября и Ефремова, а также прилегающим проездам. С полуночи 28 июня на всех этих улицах будет действовать запрет на парковку.

Также начиная с 12:00 пятницы, 27 июня, по утро субботы нельзя будет проехать по нескольким улицам в районе ВДНХ — это Останкинский, Продольный, 1-й и 2-й Поперечный проезды. А с 15:00 27 июня до утра субботы перекроют одну полосу и на участке проспекта Мира.

Всероссийский выпускной бал пройдет в субботу на пяти площадках — это Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный Двор, попасть туда можно по заявкам или по билетам, цена которых — 10 тыс. руб. А накануне, начиная с вечера пятницы, пройдет столичный общегородской выпускной, площадкой для которого в этом году впервые стала ВДНХ. Там выступят Shaman, The Hatters, Gayazov$ Brother$, Amirchik, Татьяна Куртукова и другие популярные исполнители, можно будет посетить иммерсивное шоу, экскурсии по павильонам ВДНХ, попробовать свои силы в разных видах искусства и спорта.

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