Талибы расторгли контракт с Китаем по месторождению нефти в Афганистане

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Правительство движения «Талибан» расторгло 25-летний контракт с китайской компанией на разработку нефтяного месторождения, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на представителя Министерства горнорудной промышленности и нефти Афганистана Хамаюна Афгана.

«Соглашение о разведке и добыче на нефтяном месторождении Амударья, подписанное между Министерством горнорудной промышленности и нефти и компанией Afchin, было расторгнуто из-за неоднократных нарушений подрядчиком контрактных обязательств», — заявил представитель министерства в соцсети X.

Соглашение на $540 млн было подписано в 2023 году с компанией Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. (CAPEIC) — это была первая крупная иностранная инвестиционная сделка после прихода талибов к власти, уточняет Nikkei Asia. В рамках соглашения «Талибан» предоставил лицензию компании Afchin — созданному совместному предприятию между афганской госкомпанией Afghan Oil and Gas Company (принадлежит 20% акций) и CAPEIC (принадлежит 80% акций). По условиям контракта CAPEIC должна была инвестировать $150 млн в первый год и создать 3 тыс. рабочих мест.

Однако, как заявили власти Афганистана, китайская сторона задержала платежи, не провела необходимые сейсморазведочные работы и сорвала сроки инфраструктурных проектов. После расследования межведомственной комиссией премьер-министр Хасан Ахунд одобрил расторжение контракта.

Эксперт, бывший замминистра информации Афганистана Зардашт Шамс заявил Nikkei Asia, что считает такое решение признаком финансовых трудностей Афганистана. По его словам, талибы рассчитывали на Китай как на альтернативу Западу, но китайские инвестиции не оправдали ожиданий. В свою очередь, американский исследователь Убайдулла Бурхани отмечает, что подобная ситуация характерна и для других китайских проектов в Афганистане, включая разработку медного месторождения Мес Айнак, которое остается незавершенным с 2007 года.

Несмотря на расторжение контракта, пишет Nikkei Asia, официальные отношения между Кабулом и Пекином остаются теплыми. Заместитель премьер-министра Маулви Абдул Салам Ханафи недавно посетил Китай, подтвердив поддержку инициативы «Пояс и путь» и пригласив китайских инвесторов.