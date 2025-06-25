Жители Татарстана рассказали о звуках взрывов в небе

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Взрывы прогремели в небе над деревней Куюки в Пестречинском районе Татарстана, что в 20 км от Казани, передает издание Kazanfirst со ссылкой на местных жителей. Они сообщили о двух взрывах, но такой силы, что в домах «тряслись окна». После этого в небе появился дым. По словам очевидцев, на их глазах, предположительно, средства ПВО сбили украинский дрон.

О том, что жители слышали взрывы, также пишет издание inkazan.ru.

Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на полеты в международном аэропорту Казани, он находится примерно в 30 км от Куюки.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:46 мск в телеграм-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

Он уточнил, что мера введена «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Минобороны сообщило о двух сбитых в Татарстане БПЛА в период с 11:00 мск до 13:00. До этого в полночь военное ведомство сообщило о четырех дронах, сбитых над республикой в промежутке с 21:15 мск до 22:40 мск.

В ходе вечернего налета никто не пострадал, разрушений и материального ущерба на земле зафиксировано не было, отметили в пресс-службе правительства Татарстана.