ОМОН пришел с рейдом на бойцовский турнир в «Крестах». Видео
В Петербурге силовики - полиция и ОМОН пришли с рейдом на турнир кулачной лиги Prime FL, который проходил в бывшем следственном изоляторе «Кресты», пишет «Фонтанка».
Силовики проверили в «Крестах» «под двести человек», пишет издание. «У 11 из них возникли сложности с миграционным законодательством — их увезли в отдел полиции», — пишет издание. Еще одному мужчине вручили повестку.
Из 192 задержанных — 21 — иностранцы, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга, в пресс-службу управления Росгвардии Санкт-Петербурга и ЛО, в Prime Fighting.
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