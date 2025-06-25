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ОМОН пришел с рейдом на бойцовский турнир в «Крестах». Видео

ОМОН пришел с рейдом на бойцовский турнир в «Крестах»

ОМОН пришел с рейдом на бойцовский турнир в «Крестах». Видео
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В Петербурге силовики - полиция и ОМОН пришли с рейдом на турнир кулачной лиги Prime FL, который проходил в бывшем следственном изоляторе «Кресты», пишет «Фонтанка».

Силовики проверили в «Крестах» «под двести человек», пишет издание. «У 11 из них возникли сложности с миграционным законодательством — их увезли в отдел полиции», — пишет издание. Еще одному мужчине вручили повестку.

Из 192 задержанных — 21 — иностранцы, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга, в пресс-службу управления Росгвардии Санкт-Петербурга и ЛО, в Prime Fighting.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов
При участии
Виктория Хабарова
«Кресты» силовики рейды
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