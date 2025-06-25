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Военная операция на Украине ,  
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Медведев обосновал опасность вступления Украины в ЕС перерождением блока

Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Евросоюз в современных реалиях превращается не просто в экономический и политический, но и в направленный против России военный союз, поэтому вступление в него Украины представляет опасность, написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он призвал пересмотреть подходы к этому вопросу.

«Еще лет 15–20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз. <...> Казалось, какую фундаментальную угрозу могло нести нашей стране такое экономическое сотрудничество Киева? Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль», — написал Медведев.

Он уточнил, что главной опасностью Москва считала вступление Украины в НАТО, поскольку это служит прямой угрозой безопасности России.

«Но сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет», — продолжил Медведев.

ЕС, по его словам, превратился в «яро русофобскую» организацию, которая «мечтает о реванше, направленном против России».

«Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма», — отметил Медведев.

Он отметил, что позиция по отношению к Украине «вступайте куда угодно, только не в НАТО» должна быть скорректирована.

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Теги
Александра Озерова
Дмитрий Медведев Евросоюз Украина НАТО
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