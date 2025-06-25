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В Забайкалье на территории военной части сдетонировали боеприпасы

В Забайкалье авиация тушит пожар из-за детонации боеприпасов в военной части

В Забайкалье на территории военной части сдетонировали боеприпасы
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В Забайкальском крае на территории военной части возле села Большая Тура тушат пожар, вызванный сдетонировавшими боеприпасами, сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на бывшей базе хранения боеприпасов загорелась трава. После этого начали взрываться неразминированные боеприпасы в поле. Для тушения возгорания привлекли военизированную пожарную команду и инженерную технику.

Над местом ЧП поднимается столб дыма, который видно в нескольких километрах, передают корреспонденты издания. Они также сняли на видео вертолет Ми-8, который сбрасывает с ковша воду, взятую из речки по соседству.

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Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев подтвердил, что МЧС задействовало авиацию для локализации возгорания, так как военные оцепили местность и пожарным машинам не подъехать.

«За сегодня военные все оцепили. Никаких пожарных, МЧС туда не пустят, раз взрывы идут», — сказал депутат. По его словам, помимо вертолетов, спасатели собираются использовать Ил-76 и Бе-200.

К Большой Туре также направляется пожарный поезд. Его сняли на видео местные жители. Люди также рассказали журналистам, что слышали ранее взрывы в районе военной части, откуда поднимается дым. Сейчас взрывы в том месте стихли, уточняет издание.

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В конце апреля текущего года военная часть в Большой Туре уже горела. Тогда пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов. Пришлось перекрыть федеральную трассу и также задействовать авиацию.

Еще раньше — в апреле 2014 года — на территории этой части взорвался склад с боеприпасами. Причиной возгорания на нем стал подошедший к зданиям верховой лесной пожар. Погибли 10 человек, в том числе начальник склада и часть персонала. Жителей окрестных сел эвакуировали. В Большой Туре были повреждены жилые дома и школа.

В эти дни в Забайкалье действует особый противопожарный режим из-за лесных пожаров, вызванных жаркой и сухой погодой, напоминает МЧС. 26 июня синоптики ожидают усиления «ветровой нагрузки» до 15-20 м/с.

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Теги
Денис Малышев
Забайкалье пожар боеприпасы МЧС Минобороны Андрей Гурулев
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