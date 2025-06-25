Сотрудник с псевдонимом Big Balls уволился из администрации Трампа

Эдвард Користин (Фото: EdwardCoristine / X)

Молодой сотрудник Департамента эффективности правительства США (DOGE), 19-летний Эдвард Користин, известный под псевдонимом Big Balls (разговорное выражение, которое можно перевести как «крутой парень»), подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации США.

Користин стал известен после интервью с ведущим Fox News Джесси Уоттерсом, где объяснил происхождение своего псевдонима.

«Я использую это имя в LinkedIn. Люди там слишком серьезные и не любят рисковать. Я не хотел быть таким, просто установил его и не думал, что кто-то обратит внимание», — сказал он в эфире.

LinkedIn — социальная сеть для профессионального общения и установления деловых контактов, запрещена и заблокирована в России.

Критика в адрес мужчины усилилась, после того как он начал анализировать платежные данные Минфина США в рамках инициативы по выявлению нецелевых расходов и мошенничества. По его словам, система перечислений «буквально лишена проверок и подотчетности», что создает риски для бюджета.

Отставка Користина произошла спустя несколько недель после ухода куратора DOGE Илона Маска и ряда других сотрудников.

DOGE был учрежден 20 января указом президента США Дональда Трампа для оптимизации работы госаппарата. Ведомство должно было выявлять нецелевые расходы, сокращать бюрократию и снижать регуляторную нагрузку.

Несмотря на заявления Трампа, Илон Маск не возглавлял DOGE официально, занимая пост советника президента и оставаясь «специальным государственным служащим» с ограниченным сроком работы — не более 130 дней в год. О завершении своей миссии в DOGE он сообщил 28 мая, за два дня до истечения этого срока.